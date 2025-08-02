ТОП-10 лучших азербайджанских фильмов по версии IMDb - ВИДЕО

Сегодня, 2 августа, в Азербайджане отмечается День национального кино - праздник, посвящённый искусству, которое объединяет миллионы людей, вдохновляет и заставляет переживать самые яркие эмоции.

В этот день 1news.az хочет не только поздравить всех любителей и создателей кино, но и обратить внимание на лучшее, что подарила нам азербайджанская кинематография.

В честь Дня национального кино представляем вниманию читателей ТОП-10 лучших азербайджанских фильмов по версии IMDb - рейтинга, который учитывает мнения зрителей со всего мира.

IMDb (Internet Movie Database) - крупнейшая в мире онлайн-база данных о кино, телевидении и видеоиграх - здесь собрана подробная информация о фильмах, актёрах, режиссёрах, съемочных группах и многом другом. Рейтинг IMDb формируется на основе голосов миллионов зарегистрированных пользователей по всему миру, каждый из которых может оценить фильм по десятибалльной шкале, а итоговый рейтинг отражает средневзвешенное значение всех голосов с учётом разных факторов, включая количество голосов и их достоверность. Благодаря этому рейтинг считается объективным отражением популярности и качества фильмов.

Картины, вошедшие в ТОП-10 лучших азербайджанских фильмов по версии IMDb, по праву заслужили признание и вошли в золотой фонд национального кино – кинорейтинг выглядит следующим образом:

1.«FƏRYAD» (военный фильм, драма - 1993 г.)

Рейтинг IMDb - 8,9/10

Режиссер - Джейхун Мирзоев

Автор сценария - Вагиф Мустафаев

В главных ролях - Джейхун Мирзоев, Гаджи Исмаилов, Мелик Дадашев

Сюжет: Фильм повествует о судьбе азербайджанского военного в годы Первой Карабахской войны, рассказывает о событиях, которые происходили в то время в Карабахе – в картине показаны сцены боёв и жертвы Ходжалинской резни.

2. «BƏXT ÜZÜYÜ» (комедия - 1991)

Рейтинг IMDb - 8,4/10

Режиссер - Рамиз Азизбейли

Автор сценария - Вагиф Самедоглу

В главных ролях - Афаг Баширгызы, Валех Керимов, Гюльшад Бахшиева, Айшад Мамедов, Фирангиз Рагимбекова, Рафаэль Дадашев

Сюжет: История начинается с семейно-бытового конфликта, вызванного пропажей кольца. Заявляется, что пропало обручальное кольцо Сары, и это событие нарушает внутренние семейные и социальные отношения. В ходе развития событий вокруг пропажи кольца раскрываются разные типы людей с их характерами, моделями поведения и социальным положением.

3. «QAYINANA» (мюзикл, комедия - 1978 г.)

Рейтинг IMDb - 8,4/10

Режиссер - Гусейн Сеидзаде

Авторы сценария - Аждар Ибрагимов, Маргарита Малеева

В главных ролях - Насиба Зейналова, Инара Гулиева, Ильхам Намик Камал, Фуад Поладов, Сафура Ибрагимова, Талят Рахманов

Сюжет: Тетушка Джаннет - властный и старосветский матриарх простой бакинской семьи, состоящей из нее самой, ее сына Аяза, талантливого композитора, его жены Севды, стоматолога, и их маленького сына Аслана. Севда - скромная образцовая невестка, которая ни в чём не может угодить своей придирчивой свекрови. Не в силах вынести её гнет, Севда однажды просит Аяза увести её из этого дома. На помощь приходит близкий друг семьи Ильгар: он предоставляет Севде с ребёнком свою дачу и разрабатывает план, который мог бы преподать урок привиредливой старухе.

4.«AXIRINCI AŞIRIM» (драма - 1971 г.)

Рейтинг IMDb - 8,7/10

Режиссер - Кямиль Рустамбеков

Автор сценария - Фарман Керимзаде

В главных ролях - Гасан Мамедов, Адиль Искендеров, Мелик Дадашев, Гасан Турабов, Шамси Бадалбейли

Сюжет: События в фильме повествуют о первых годах становления советской власти. Действие происходит в одном из горных сел Азербайджана.

5. «ƏHMƏD HARADADIR?» (комедия - 1964 г.)

Рейтинг IMDb - 8,1/10

Режиссер - Адиль Искендеров

Автор сценария - Сабит Рахман

В главных ролях - Сиявуш Шафиев, Тохфа Азимова, Мамедрза Шейхзаманов, Наджиба Меликова, Эльхан Касимов, Нона Пачуашвили, Мустафа Марданов

Сюжет: Герои фильма Ахмед и Лейла выступают против старых традиций и обычаев, желая по-своему строить свою личную жизнь. Приехавший в гости к родителям Ахмед, узнаёт, что его намереваются женить, не спросив его мнения. Возмущённый этим, он покидает родительский дом. Такая же ситуация складывается и у Лейлы, которую хотят насильно выдать замуж, и она уезжает в город…

6. «QƏM PƏNCƏRƏSİ» (биографическая драма - 1986 г.)

Рейтинг IMDb - 8,7/10

Режиссер и автор сценария - Анар Рзаев

В главных ролях - Гасанага Турабов, Эльмира Шабанова, Ильхам Сафаров, Руслан Насиров, Гасан Мамедов, Шукюфа Юсупова, Вагиф Гасанов, Лейла Шихлинская

Сюжет: Биографическая драма об азербайджанском журналисте, просветителе и писателе-сатирике, представителе критического реализма в азербайджанской литературе Джалиле Мамедкулизаде

7. «ASİF, VASİF, AĞASİF» (детский фильм - 1983 г.)

Рейтинг IMDb - 7,8/10

Режиссер - Расим Исмайлов

Автор сценария – Надежда Исмайлова

В главных ролях - Эмиль Панахов, Рамин Асланов, Хокюма Джалилова, Лейла Бадирбейли, Шукюфа Юсупова

Сюжет: В семье трое маленьких детей: Асиф, Васиф, Агасиф. Мама против того, чтобы они ходили в детский сад. Ведь они загружены: у них и плавание, и английский язык, и акробатика, и музыка.

8. «SEHRLİ XALAT» (фэнтези – 1964 г.)

Рейтинг IMDb - 7,5/10

Режиссер и автор сценария - Али Саттар Атакишиев

В главных ролях - Азер Гурбанов, Солмаз Хатамова, Николай Логинов, Юсиф Шейхов, Али Ага Агаев, Анатолий Фалькович, Ага Гусейн Джавадов

Сюжет: На праздник к пионерам приезжает известный фокусник Ио-Кио, который дарит ребятам «волшебный» халат. Надев этот халат можно перенестись и в прошлое, и в будущее. О том, какие невероятные приключения происходят со школьниками Рашидом и Зарифой, когда они надевали «волшебный» халат, и рассказывает фильм.

9. «MƏHƏLLƏ» (комедия - 2003 г.)

Рейтинг IMDb - 8/10

Режиссер - Рамиз Фаталиев

Авторы сценария - Таир Иманов, Мушфиг Аббасов, Мамед Казымов

В главных ролях - Таир Иманов, Джабир Иманов, Эльчин Гамидов, Рафаэль Искендеров, Джошгун Рагимов, Кюбра Алиева, Дилара Алиева, Ильхам Гасымов

Сюжет: Фильм рассказывает о небольшом бакинском дворе и забавных историях, происходящих с его жителями. Сюжет начинается с возвращения Тофика из армии. Его мать наконец-то хочет женить своего единственного сына…

10. «CAVİD ÖMRÜ» (биографическая драма - 2007 г.)

Рейтинг IMDb - 8,4/10

Режиссер - Рамиз Гасаноглу

Автор сценария - Анар Рзаев

В главных ролях - Расим Балаев, Дилара Алиева, Вюсал Муртузалиев, Дениз Таджедин, Мамед Сафа, Рамиз Новруз

Сюжет: В фильме отражены последние годы сложной и драматичной жизни азербайджанского поэта, жертвы репрессий Гусейна Джавида.

Более подробно с рейтингом лучших азербайджанских фильмов по версии IMDb вы можете ознакомиться по ссылке.

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