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Сотрудницу бакинской клиники обвиняют в хищении крупной суммы

First News Media21:20 - Сегодня
Сотрудницу бакинской клиники обвиняют в хищении крупной суммы

Работница регистратуры одной из стоматологических клиник Баку привлечена к уголовной ответственности.

Как сообщает Qafqazinfo, 24-летняя Нигяр Сулейманова обвиняется в присвоении денежных средств в крупном размере.

Ее дело рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Обвиняемая не арестована, однако в ее отношении избрана иная мера пресечения.

Согласно обвинительному заключению, Нигяр присвоила 74 000 манатов, принадлежавших клинике.

В настоящее время ответчица получает высшее образование. Она до сих пор не смогла получить диплом бакалавра.

На подготовительном заседании адвокат потерпевшей подал ходатайство об аресте обвиняемой. Ходатайство обосновано тем, что ущерб, нанесенный потерпевшим, не возмещен.

В процессе также принял участие основатель и директор медучреждения Рамиз Джалилов. Он потребовал арестовать бывшую сотрудницу.

Прокурор же посчитал ходатайство адвоката необоснованным и отправил дело на доследование.

Суд отклонил ходатайство потерпевшей и постановил рассмотреть дело Н. Сулеймановой на судебном заседании.

Первое обзорное заседание запланировано на 27 января.

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