В Баку водитель такси вел машину с закрытыми глазами - ВИДЕО

В Баку таксист заставил пассажира пережить страшные моменты.

Как передает Baku.ws, инцидент произошел 27 декабря 2024 года.

Так, водитель автомобиля с государственным номерным знаком 77-RY-169, принадлежащего одной из таксомоторных компаний, вел машину в полусонном состоянии. По словам пассажира, таксист несколько раз грубо нарушил правила дорожного движения.

«За пятиминутную поездку он нарушил правила пять-шесть раз. Несмотря на мои настойчивые просьбы остановиться, водитель продолжил движение», - рассказал гражданин.

О данном случае было сообщено в Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Общественности будет предоставлена информация в случае появления официального комментария.