В Абшеронском районе на граждан Пакистана обрушился забор, один из них скончался

В результате несчастного случая, произошедшего в Абшеронском районе, скончался гражданин Пакистана.

Как сообщает Report, инцидент произошел на одном из заводов, расположенных в Абшероне.

На работника завода Хари Пракаша (2003 года рождения) обрушился бетонный забор, в результате чего он скончался в больнице, куда был доставлен после произошедшего.

Другой пострадавший работник завода, тоже гражданин Пакистана, находится в больнице.

По факту проводится расследование.