 Лейла Алиева посетила Национальный музей туркменского ковра в Ашхабаде - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Лейла Алиева посетила Национальный музей туркменского ковра в Ашхабаде - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Редакция 1news18:30 - Сегодня
Лейла Алиева посетила Национальный музей туркменского ковра в Ашхабаде - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

20 октября вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева и руководитель Администрации Президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева посетили Национальный музей туркменского ковра в Ашхабаде.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе посещения гости были проинформированы о том, что Туркменистан, являясь родиной ковров ручной работы, и сегодня успешно сохраняет и развивает искусство ковроткачества, основанное на древних традициях. Было отмечено, что в созданном с этой целью Музее ковра, где хранятся ценные экспонаты, представлены редкие образцы, в том числе ковры гигантских размеров.

Было подчеркнуто, что в музее хранятся крупнейший в мире ковер, сотканный в 2001–2003 годах и включенный в Книгу рекордов Гиннесса, первый гигантский ковер, который женщины завершили, несмотря на трудности военных лет, в период Второй мировой войны, а также ковры, изготовленные в 2009 году специально для нового здания музея. В фондах музея насчитывается около 2000 редких и старинных ковровых изделий ручной работы, в том числе уникальные образцы, относящиеся к XVII-XIX векам.

Затем состоялся показ коллекции туркменской национальной одежды. В ходе показа были представлены шелковые туркменские платья с ручной вышивкой, традиционные национальные наряды, а также костюмы, сочетающие национальные мотивы с современными элементами.

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20 октября в столице Туркменистана Ашхабаде состоялось открытие международной выставки искусств MAMA «Мать-природа».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева, руководитель Администрации Президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева, члены аккредитованного в Туркменистане дипломатического корпуса и представители сферы искусства.

Выступившая на церемонии открытия вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева подчеркнула важную роль искусства и охраны природы в отношениях между народами. Она отметила, что искусство способствует культурному сближению народов, пробуждает в сердцах людей любовь к прекрасному, объединяя их вокруг общих гуманитарных ценностей. «Главная тема сегодняшней выставки – природа. Гармония между человеком и природой является неотъемлемым условием стабильного развития. Бережное отношение к природе, сохранение ее красоты и богатства для будущих поколений – важная задача каждого человека и общества в целом», – подчеркнула О.Атабаева.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поделилась мыслями о представленных на выставке произведениях и общих экологических проблемах двух стран. Она отметила, что на выставке экспонируются 116 работ 62 художников из 35 стран мира, в том числе представлены произведения туркменских мастеров. Вице-президент Фонда Гейдара Алиева подчеркнула, что каждая из представленных работ по-своему раскрывает красоту, силу и хрупкость нашей природы, в очередной раз напоминая о том, насколько важно ее беречь. Отметив, что экспозиция вызовет у посетителей яркие эмоции и подарит им вдохновение, Лейла Алиева сказала: «Азербайджан и Туркменистан связывают не только древняя история и культура, но и наше общее природное достояние – Каспийское море. К сожалению, за последние 10 лет уровень воды в Каспийском море значительно снизился. В результате такие редкие животные, как каспийский тюлень и осетровые, оказались под угрозой исчезновения».

Коснувшись деятельности IDEA, Лейла Алиева подчеркнула, что организация реализует многочисленные проекты, направленные на решение подобного рода проблем как в Азербайджане, так и в мире.

Затем гости ознакомились с экспонируемыми на выставке работами.

В числе экспонатов также представлены образцы декоративно-прикладного искусства Туркменистана. На выставке демонстрируются национальные музыкальные инструменты, ковры, национальные головные уборы, старинные ювелирные украшения, а также образцы, отражающие материально-культурное наследие туркменского народа.

Отметим, что международная выставка искусств MAMA «Мать-природа», объединившая художников из многих стран, в том числе Азербайджана, языком искусства призывает сохранить нашу планету для будущих поколений. Посредством различных инсталляций, произведений живописи, ткачества и мультимедийных экспонатов здесь представлены истории, созвучные экологическим и социальным проблемам современности.

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