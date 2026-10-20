В Баку временно изменены схемы движения трех автобусов

В Баку временно изменится схема движения трёх автобусных маршрутов из-за ремонтных работ в посёлке Мушфигабад Гарадагского района. Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Ограничения будут действовать завтра на участке от пересечения улиц Йени Хаят и Ширван до пересечения с 10-й улицей посёлка.

В связи с этим автобусы будут следовать по изменённым схемам.

Маршрут № 114B:

В направлении Мушфигабада: дорога Г.З. Тагиев — Сахиль, улица Ширван, трасса Баку — Шамахы — Евлах, Новый посёлок (Мушфигабад), улица Йени Хаят.

В обратном направлении: трасса Баку — Шамахы — Евлах, улица Ширван, дороги Г.З. Тагиев — Сахиль и Баку — Шамахы — Евлах, далее — по прежней схеме.

Маршруты № 555 и 557:

В направлении Мушфигабада: дорога Г.З. Тагиев — Сахиль, Новый посёлок (Мушфигабад), улица Ширван, трасса Баку — Шамахы — Евлах.

В обратном направлении: трасса Баку — Шамахы — Евлах, улица Ширван, дорога Г.З. Тагиев — Сахиль, далее — по действующей схеме.

Конечную остановку всех трёх маршрутов временно определили по адресу: улица Йени Хаят, 289.