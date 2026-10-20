Агентство кибербезопасности Азербайджана предупреждает граждан о новых схемах мошенничества

В Азербайджане фиксируются массовые попытки кибермошенничества, жертвами которых становятся граждане, в том числе родственники государственных чиновников.

Как сообщили в пресс-службе Национального агентства кибербезопасности Азербайджана, злоумышленники прибегают к подмене телефонных номеров, психологическому давлению, звонкам и сообщениям в WhatsApp, а также используют искусственный интеллект для имитации голосов.

Мошенники представляются сотрудниками государственных учреждений или правоохранительных органов. Они могут звонить родителям и другим членам семьи, утверждая, что их родственнику срочно требуется помощь. Таким способом злоумышленники пытаются запугать людей, получить доступ к личным и банковским данным или заставить их перейти по поддельным ссылкам.

В Национальном агентстве кибербезопасности призвали граждан сохранять спокойствие и не принимать поспешных решений под давлением. При получении подозрительных звонков или сообщений от имени госорганов рекомендуется прекратить разговор и проверить информацию через официальные источники.

Также гражданам напоминают, что нельзя передавать посторонним данные банковских карт, коды двухфакторной аутентификации и подтверждения из SMS. Особое внимание следует уделить информированию пожилых родственников о подобных схемах обмана.