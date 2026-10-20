4 человека погибли и 6 ранены в результате ударов РФ по Краматорску - ВИДЕО

20 октября ВС России трижды атаковали Краматорск. Повреждены по меньшей мере 15 многоквартирных домов, 2 учебных заведения, административное и хозяйственное здания, 2 автомобиля.

Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин.

Жертвами одного из ударов стали работники теплоснабжающей организации, проверявшие готовность сети к отопительному сезону, — 3 из них погибли.

Еще 1 человек погиб в результате удара FPV-дрона.

Также, по словам Филашкина, 6 мирных жителей были ранены в результате сегодняшних ударов по Краматорску.