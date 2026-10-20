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Зеленский обсудил с Рубио поставки ракет для Patriot и возобновление полноценной работы Starlink

Редакция 1news19:45 - Сегодня
Зеленский обсудил с Рубио поставки ракет для Patriot и возобновление полноценной работы Starlink

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с государственным секретарем США Марко Рубио поставки ракет-перехватчиков для противодействия баллистическим угрозам, раннее предупреждение о российских атаках и возобновление работы Starlink/Starshield. Об этом Зеленский сообщил 20 октября.

«Разговаривал с Марко Рубио, и это был содержательный разговор – по тем вопросам, которые имеют значение. Благодарен за готовность помочь и за четкую позицию», – написал президент.

По словам Зеленского, первым вопросом стали ракеты-перехватчики, необходимые для защиты от баллистических атак. Также стороны обсудили раннее предупреждение о российских ударах баллистическими ракетами, которое президент назвал жизненно важным.

Третьим вопросом стала ситуация вокруг Starlink/Starshield. Зеленский подчеркнул, что ее нужно восстановить.

«Конечно, все это на фоне наших дипломатических усилий, чтобы положить конец этой ужасной войне и постоянным убийствам людей», – отметил президент.

Стороны договорились в ближайшее время вновь связаться, чтобы обменяться актуальной информацией, подытожил Зеленский.

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