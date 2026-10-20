Зеленский: Украина готова отказаться от ударов по чувствительным объектам российской энергетики в обмен на аналогичный отказ России

Украина готова отказаться от ударов по чувствительным объектам российской энергетики в обмен на аналогичный отказ России



Как передают украинские СМИ, об этом заявил Зеленский на пресс-конференции в Осло.



«Предлагаю перейти к трехсторонним переговорам на уровне лидеров. Украина подготовила конкретные предложения по достижению мира и хочет, чтобы завтра их передали России», – добавил он.



Зеленский также ожидает, что в течение 48 часов будет возобновлена работа Starlink.



Президент Украины назвал темы переговоров делегаций Украины и США в Осло: безопасность Украины, послевоенное процветание, территориальные вопросы и санкции.



При этом Зеленский дает пресс-конференцию вместе с премьером Норвегии и президентом Финляндии. Представитель Трампа Уиткофф на мероприятии не присутствует.