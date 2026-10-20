Председатель Милли Меджлиса выступила на 15-м пленарном заседании ТЮРКПА

Как мы уже сообщали, парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой находится с визитом в Бишкеке. В рамках рабочего визита 20 октября она выступила на 15-м пленарном заседании ТЮРКПА.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью парламента, председатель Милли Меджлиса сказала, что за годы, прошедшие с момента проведения первого пленарного заседания в Баку в сентябре 2009 года, ТЮРКПА превратилась в эффективную платформу диалога и сотрудничества и сформировалась как важная, признанная на международной арене организация.

По ее словам, деятельность ТЮРКПА эффективно и последовательно осуществляется по различным направлениям. Постоянные комиссии ТЮРКПА выступают в качестве важных координационных механизмов. С. Гафарова подчеркнула, что в рамках ТЮРКПА уже формируется важная модельная законодательная база. Отмечалось, что одним из основных направлений совместной работы также успешно осуществляется наблюдение за выборами и референдумами. Это служит как укреплению роли и авторитета ТЮРКПА в качестве института международного наблюдения, так и выступает элементом обмена опытом между парламентами.

Председатель Милли Меджлиса довела до внимания, что ТЮРКПА позволяет еще больше расширять сотрудничество между парламентами стран-членов по новым направлениям. В этой связи она коснулась важности работы Группы женщин-парламентариев и Группы молодых парламентариев.

Отметив роль молодых парламентариев, С. Гафарова сказала, что действующий председатель Организации тюркских государств, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в прошлом месяце в Баку участников Пятого заседания секретарей советов безопасности стран-членов организации, поделился мыслями об угрозах, с которыми сталкиваются наши страны, и призвал структуру к активной работе в сфере молодежной политики. Председатель Милли Меджлиса также призвала ТЮРКПА, в том числе молодых парламентариев, активизировать усилия в этом направлении.

С. Гафарова заявила, что в настоящее время искусственный интеллект и технологический прогресс уже стали основным элементом современного управления и устойчивого развития стран. В Азербайджане это направление определено как приоритетное.

В выступлении отмечалось, что в Итоговой декларации 12-го саммита Организации тюркских государств, состоявшегося в октябре прошлого года в Габале, также сделан особый акцент на важность сотрудничества в сфере искусственного интеллекта. Подчеркивалось, что, хотя искусственный интеллект и технологический прогресс формируют новые возможности, они также создают новые вызовы и риски в сфере кибербезопасности и информационной безопасности. Все это делает еще более необходимой взаимную деятельность в упомянутой сфере.