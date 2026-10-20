 Семьи пропавших без вести азербайджанцев провели акцию протеста у Европарламента - ФОТО | 1news.az | Новости
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Семьи пропавших без вести азербайджанцев провели акцию протеста у Европарламента - ФОТО

Редакция 1news20:25 - Сегодня
Семьи пропавших без вести азербайджанцев провели акцию протеста у Европарламента - ФОТО

20 октября 2026 года группа родственников пропавших без вести азербайджанцев провела акцию протеста перед зданием Европейского парламента на площади Люксембург в Брюсселе. Мероприятие было организовано общественным объединением «Семьи пропавших без вести Карабаха».

Во время акции было зачитано протестное заявление. В нем отмечается, что семьи десятилетиями не получают сведений о судьбе своих близких.

«Мы — голос семей, которые более 30 лет не имеют известий о своих родных, домов, в которые годами не стучатся, матерей, ожидающих возвращения детей, и детей, которые не помнят лиц своих родителей», — говорится в заявлении.

Согласно приведенным данным, во время оккупации азербайджанских территорий Арменией пропали без вести 4 010 азербайджанцев. Среди них — 71 ребенок, 288 женщин и 319 пожилых людей.

В заявлении подчеркивается, что на фоне продвижения мирной повестки установление судеб пропавших без вести приобретает особое значение. По мнению авторов обращения, устойчивый мир должен ощущаться не только в отношениях между государствами, но и в жизни людей.

Отмечается, что на освобожденных территориях Азербайджана обнаружено 32 массовых захоронения. В результате судебно-генетических экспертиз установлены личности 328 пропавших без вести, останки 273 человек переданы их семьям.

«Каждый такой результат — важный шаг к прекращению неопределенности. Но остаются семьи, которые продолжают ждать. Они хотят знать правду! Они требуют, чтобы Армения раскрыла имеющиеся сведения и архивы, а также предоставила информацию о местах массовых захоронений и дальнейшей судьбе пропавших без вести», — говорится в заявлении.

Участники акции обратились к Европейскому парламенту, заявив, что международные институты не должны оставлять без внимания судьбы пропавших азербайджанцев.

«В прошлом году мы передали гуманитарный призыв в офис ООН в Женеве, а сегодня продолжаем его в Брюсселе. Если права человека универсальны, то и право знать правду универсально! В прошлом году мать пропавшего без вести Эльмира Дадашова отправилась в Женеву, чтобы рассказать миру о судьбе сына. Вскоре после акции она умерла, так и не получив сведений о нем. Мы спрашиваем институты Европейского союза: сколько еще матерей должны уйти из жизни, не узнав, что случилось с их детьми?» — отмечается в обращении.

В рамках акции была представлена специальная инсталляция с фотографиями и одеждой пропавших без вести, а также конвертами с письмами от их имени. На них были написаны послания: «Я не просто цифра. У меня есть имя и семья» и «Я все еще чей-то ребенок. Как долго моя семья должна ждать?».

Посетители выставки оставляли слова поддержки семьям, повязывали памятные ленты и приносили цветы.

Председатель общественного объединения «Семьи пропавших без вести Карабаха» Кёнуль Бехбудова заявила, что Армения несет непосредственную ответственность за судьбу пропавших азербайджанцев.

«Наш призыв к миру таков: мы ищем ответы о судьбе наших пропавших близких. Проявите солидарность с семьями, которые десятилетиями живут в неопределенности! Призовите Армению поделиться с Азербайджаном информацией о местах массовых захоронений! Ни одна семья не должна ждать вечно!» — подчеркнула она.

Напомним, 30 августа прошлого года, в Международный день жертв насильственных исчезновений, объединение «Семьи пропавших без вести Карабаха» провело акцию на площади перед Дворцом Наций в Женеве, где расположен Европейский офис ООН. Мероприятие состоялось у символического памятника «Сломанный стул», олицетворяющего страдания людей, пострадавших от всех форм вооруженного насилия.

Родственники пропавших без вести заявили, что будут продолжать акции в Европе до тех пор, пока не получат сведения о своих близких.

Общественное объединение «Семьи пропавших без вести Карабаха» стало победителем грантового конкурса Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана на 2026 год с проектом «Эхо отсутствия».

Кроме того, в последние дни общественное объединение «Фотоклуб Gilavar» организовало фотовыставки в рамках международной кампании «Мир без мин» в семи европейских городах: Женеве (Швейцария), Брно (Чехия), Любляне (Словения), Сараеве (Босния и Герцеговина), Загребе (Хорватия), Зальцбурге (Австрия) и Риме (Италия).

На этих мероприятиях также отмечалось, что, по заявлениям организаторов, Армения вела войну против мирного населения Азербайджана. По их данным, мины обнаруживались в населенных пунктах и на кладбищах освобожденных территорий, в том числе вблизи массовых захоронений, где были найдены останки некоторых пропавших без вести.

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