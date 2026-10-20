Месси и Роналду номинированы на «Золотой мяч» всех времен

Лионель Месси и Криштиану Роналду претендуют на специальную награду «Золотой мяч» всех времен, учрежденную к 70-летию престижной футбольной премии.

Обладателя награды выберут болельщики. В список номинантов вошли футболисты, которые как минимум дважды становились обладателями «Золотого мяча». Помимо Месси и Роналду, на награду претендуют Альфредо Ди Стефано, Йохан Кройф, Мишель Платини, Марко ван Бастен, Франц Беккенбауэр, Роналдо, Карл-Хайнц Румменигге и Кевин Киган.

Церемония вручения наград пройдет 26 октября в Лондоне. Вести праздничный вечер будут бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри и британская журналистка Кейт Скотт.