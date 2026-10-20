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Подчинение TƏBİB Минздраву АР - логическое продолжение реформ последних лет

1news Lab19:44 - Сегодня
Подчинение TƏBİB Минздраву АР - логическое продолжение реформ последних лет

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) передается в подчинение Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики. Это предусмотрено указом Президента Ильхама Алиева от 19 октября 2026 года «О ряде мер, связанных с совершенствованием управления в сфере здравоохранения», который стал очередным этапом реформ в сфере управления здравоохранением.

Решение имеет значение с точки зрения усиления связи между государственной политикой в сфере здравоохранения и организацией медицинских услуг.

Как отмечает сотрудник отдела мониторинга и оценки Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Севиндж Джаббарова, новый подход не ограничивается сменой подчиненности одной структуры. Указ предусматривает переход прав, обязательств и имущества TƏBİB к новому юридическому лицу, осуществление текущего управления Правлением, а также непрерывность деятельности в переходный период. Таким образом, организационное изменение сопровождается четким правовым и институциональным механизмом.

Этот шаг может рассматриваться как логическое продолжение реформ последних лет. В 2018 году создание TƏBİB сформировало новые организационные рамки управления медицинскими учреждениями. Указом Президента от 19 марта 2026 года полномочия по обязательному медицинскому страхованию были переданы Министерству труда и социальной защиты населения, в подчинении которого предусмотрено создание Государственного агентства медицинского страхования и экспертизы. Агентству переданы функции управления фондом обязательного медицинского страхования, централизованного закупщика медицинских услуг и оплаты расходов.

По мнению С. Джаббаровой, преимущество такого функционального разделения - в возможности согласования различных управленческих решений с едиными приоритетами здравоохранения. Учет данных о работе медицинских учреждений, кадровых потребностях, инфраструктуре и сети услуг при формировании политики может помочь более целенаправленному планированию ресурсов. При этом должна сохраняться координация между механизмами страхового финансирования и фактической организацией медицинских услуг. Основными условиями применения новой модели станут четкость границ полномочий между структурами, обмен данными и непрерывность услуг.

Реформа связана и с целью «Здоровый образ жизни граждан», определенной в «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики в 2022-2026 годах». В числе приоритетов этого направления - усиление первичной медицинской помощи, развитие института семейного врача, охрана здоровья матери и ребенка, профилактика и раннее выявление заболеваний, обеспечение медицинскими кадрами, качество и доступность услуг.

Практическое значение изменений в первую очередь проявится в доступе граждан к медицинским услугам. Особое значение имеют правильное направление пациентов между первичной и специализированной помощью, распределение медицинских работников по регионам в соответствии с потребностями, организация приема и обследований. Развитие цифровых решений в здравоохранении и обмена данными между медицинскими учреждениями также может сделать услуги более согласованными.

Для оценки реальных результатов новой модели важную роль сыграет постоянный мониторинг. С этой целью могут отслеживаться такие индикаторы, как сроки ожидания приема врача и диагностических обследований, охват первичной медицинской помощью, кадровое обеспечение в регионах, эффективность направления пациентов, показатели деятельности медицинских учреждений и удовлетворенность граждан.

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