К поискам рыбаков, пропавших в море на юго-востоке Азербайджана, привлечен вертолет - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
Продолжаются поиски пропавших 13 января в море вблизи села Сиявар Лянкяранского района Махмуда Абдулали оглу Ибаева 1984 г.р. и Назима Самед оглу Аббасова 1968 г.р.
Об этом говорится в информации МЧС Азербайджана.
В целях расширения зоны и увеличения интенсивности поисков вертолет авиационного отряда МЧС также был задействован в совместной поисково-спасательной операции со спасателями Службы спасения особого риска.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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