К поискам рыбаков, пропавших в море на юго-востоке Азербайджана, привлечен вертолет - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Продолжаются поиски пропавших 13 января в море вблизи села Сиявар Лянкяранского района Махмуда Абдулали оглу Ибаева 1984 г.р. и Назима Самед оглу Аббасова 1968 г.р.

Об этом говорится в информации МЧС Азербайджана.

В целях расширения зоны и увеличения интенсивности поисков вертолет авиационного отряда МЧС также был задействован в совместной поисково-спасательной операции со спасателями Службы спасения особого риска.

Будет предоставлена дополнительная информация.