Изменен график работы Центров технического осмотра ГДП

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана внесло изменения в график работы центров технического осмотра, расположенных в поселке Забрат Сабунчинского района столицы и на дороге от Локбатанского круга в жилой массив Ени Ясамал.

Об этом сообщили в Управлении.

Сообшается, что с 15 января эти центры будут работать в I-VI дни недели до 23:00, а в воскресенье-до 18:00.

В центрах созданы необходимые условия для оказания качественных услуг населению, а также обеспечения удовлетворенности граждан.

Владельцы и водители транспортных средств могут обратиться на горячую линию "012-590-71-13" для получения оперативной информации по интересующим их вопросам о представлении их автомобилей на государственный технический осмотр.