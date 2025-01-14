Грузинских депутатов оскорбили в Абу-Даби, началась драка - ВИДЕО

Грузинское политическое противостояние вышло за пределы страны.

Так, в ресторане отеля в Абу-Даби, где отдыхали депутаты правящей «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа и Виктор Саникидзе, произошел инцидент. Отдыхающий в том же отеле оппозиционно настроенный мужчина оскорбил их и грузинскую власть, использовав нецензурную лексику. В результате началась драка, видео которой расходится по соцсетям.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе прокомментировал инцидент.

«Никто не имеет права подходить к человеку, который завтракает, и оскорблять его. Насилие всегда было для меня неприемлемо, я много раз заявлял об этом», – сказал Каладзе, передает Sputnik-Грузия.

По его словам, насилию будет дан соответствующий ответ: «Если человек занимает должность, а кто-то приходит и оскорбляет его, то оскорбивший пусть не рассчитывает, что должностное лицо склонит голову и просто уйдет.

Насилию всегда будет дан соответствующий ответ».

В крупных городах Грузии с 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС, началась волна протеста. Участники акций требуют проведения в стране новых парламентских выборов и не признают результатов голосования 26 октября.

Радикально настроенные сторонники оппозиции подвергают представителей правящей партии буллингу и оскорблениям. В «Грузинской мечте» их называют представителями «либерального фашизма».

Как ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, под «либеральным фашизмом» подразумевается ложь, полная нетерпимость к иным мнениям и разжигание ненависти в обществе при помощи иностранного финансирования.