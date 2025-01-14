CMS: Азербайджанские суда все еще не освобождены в связи с решением властей Эритреи продолжать расследование

Азербайджанские суда, задержанные в ноябре прошлого года в территориальных водах Эритреи, все еще не освобождены из-за позиции властей этой страны, которые продолжают расследование инцидента.

Об этом Report сообщили в Caspian Marine Services B.V., филиал которой в Азербайджане эксплуатирует данные суда.

"Процесс оформления документов для освобождения азербайджанских судов в Эритрее еще не завершен. Причина, по которой суда до сих пор не отпущены, связана с позицией государства Эритрея. В настоящее время там проводится расследование, на которое требуется определенное время", - пояснили в компании.

В компании также подчеркнули, что продолжают регулярно поддерживать связь с членами экипажей судов. "Все члены экипажа чувствуют себя хорошо. Они обеспечены продовольствием и поддерживают связь с семьями", - говорится в заявлении.

Напомним, инцидент произошел 7 ноября прошлого года. Суда "CMS Pəhləvan", "CMS İgid" и "CMS-3" - под азербайджанским флагом и эксплуатируемые филиалом компании Caspian Marine Services B.V. в Азербайджане, на пути из Суэцкого канала в Абу-Даби были вынуждены войти в территориальные воды Эритреи из-за ухудшения погодных условий.

Азербайджанские суда попытались заранее связаться с портовыми управлениями Эритреи, однако сделать этого не удалось. Суда вошли в территориальные воды Эритреи на глубину в 12 миль и уполномоченные ведомства этой страны посчитали вход несанкционированным, на основании чего задержали корабли.

Среди задержанных членов экипажей кораблей находятся 18 граждан Азербайджана.