В Астане почтили память шехидов Азербайджана и казахстанских военнослужащих

В посольстве Азербайджана в Астане состоялось мероприятие, посвященное шестой годовщине 27 сентября — Дня памяти.

Как передает Report, в мероприятии приняли участие дипломаты, представители общественности и азербайджанской диаспоры.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Казахстане Алимирзамин Аскеров отметил, что 27 сентября 2020 года Вооруженные силы Азербайджана начали контрнаступательную операцию в ответ на очередную военную провокацию Армении.

По словам дипломата, благодаря мужеству азербайджанской армии и решимости Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева территориальная целостность страны была восстановлена. Он также отметил политическую и моральную поддержку Турции, оказанную Азербайджану во время 44-дневной Отечественной войны, подчеркнув, что единство Баку и Анкары стало важным фактором региональной стабильности и безопасности.

В мероприятии также принял участие посол Турции в Казахстане Мустафа Капуджу. В своем выступлении он поздравил армию, государство и народ Азербайджана с освобождением земель и выразил соболезнования в связи с потерями среди азербайджанских военнослужащих.

Участники почтили минутой молчания память шехидов Азербайджана, отметив, что их подвиг навсегда останется в памяти народа.

Кроме того, участники мероприятия выразили соболезнования в связи с гибелью 24 сентября казахстанских военнослужащих во время военных учений на Каспийском море. Их память также почтили минутой молчания, подчеркнув, что разделяют скорбь казахстанского народа.