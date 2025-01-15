Как новые станции метро в Баку повлияют на рынок недвижимости? - ВИДЕО

С открытием новых станций метро в Баку ожидается рост цен на жилье в ближайших районах.

Как отметил эксперт в области недвижимости Рамиль Гасымзаде, на данный момент разница в стоимости квартир рядом с метро и на расстоянии нескольких километров может составлять 15-20%. «Интерес к этим районам обычно увеличивается за год-два до открытия станций», - добавил Гасымзаде.

По его словам, однокомнатная квартира в "хрущевке" возле станции метро «Нариман Нариманов» стоит 120 тысяч манатов, в то время как в 4-5 км от неё цены варьируются от 90 до 100 тысяч манатов.

Строительство новых станций не только улучшит транспортную доступность, но и поспособствует развитию целых районов.

«К примеру, 10-15 лет назад в районе метро «Ази Асланов» почти не было многоэтажных домов. А сейчас там построен целый жилой комплекс, в котором проживает более 100 тысяч человек», - подчеркнул эксперт.

По словам Р.Гасымзаде, в целом цены на жилье в Баку в настоящее время остаются высокими.

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