На Красной линии Бакинского метрополитена произошёл кратковременный технический сбой в системе регулирования движения поездов.

Как сообщили в Бакинском метрополитене, из-за неисправности сработала система безопасности, после чего движение поездов временно регулировалось с помощью резервной системы.

Задержки возникли только на Красной линии. На Зелёной и Фиолетовой линиях поезда продолжили движение по обычному графику.

В метрополитене сообщили, что техническая проверка была проведена незамедлительно, а неисправность выявили и устранили в течение пяти минут. В настоящее время поезда на Красной линии курсируют с интервалами, предусмотренными для часов пик.



