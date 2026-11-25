Стали известны некоторые подробности гибели двух малолетних сестер в Баку.

Об этом 1news.az сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Было отмечено, что 7 ноября в 09:35 и 22 ноября в 06:45 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступили вызовы с территории поселка Ашагы Сулутепе Бинагадинского района Баку:

«По адресу вызова были направлены бригады скорой медицинской помощи.

Бригадами скорой медицинской помощи 7 ноября был зафиксирован факт доврачебной смерти малолетней девочки 2015 года рождения, а 22 ноября - малолетней девочки 2017 года рождения».

16:19

В Баку скончались две малолетние сестры.

По информации Qafqazinfo, трагедия произошла в поселке Сулутепе Бинагадинского района.

Улькяр Асиф гызы Гусейнова (2015 г.р.) ушла из жизни 7 ноября, а ее младшая сестра Нурана (2017 г.р.) скончалась 23 ноября.

Причина смерти детей пока не установлена.