В Загатальском районе Азербайджана ведутся поиски 80-летнего мужчины, пропавшего в лесистой местности.

Информация о пропаже Халила Мустафаева (1946 г.р.) в селе Кебелоба поступила на горячую линию ведомства «112», сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

К поисковой операции привлечены силы Службы спасения особого риска МЧС, а также специально обученные собаки.

В настоящее время поиски Х. Мустафаева продолжаются по направлениям, где он предположительно мог пропасть.