В Загатальском районе ищут пропавшего в лесу 80-летнего мужчину - ФОТО - ВИДЕО
В Загатальском районе Азербайджана ведутся поиски 80-летнего мужчины, пропавшего в лесистой местности.
Информация о пропаже Халила Мустафаева (1946 г.р.) в селе Кебелоба поступила на горячую линию ведомства «112», сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС.
К поисковой операции привлечены силы Службы спасения особого риска МЧС, а также специально обученные собаки.
В настоящее время поиски Х. Мустафаева продолжаются по направлениям, где он предположительно мог пропасть.
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