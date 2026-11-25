Европейская команда присоединится к следующему раунду переговоров о завершении войны России против Украины, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте.

Выступая 25 ноября в Страсбурге, фон дер Ляйен отметила новую динамику дипломатических усилий в последние недели и подчеркнула важность европейского участия в переговорах.

«Мы должны дать дипломатии наилучший шанс на успех… Сильная европейская команда примет участие в следующем раунде переговоров. Это важно, поскольку безопасность Украины напрямую влияет на нашу безопасность», — заявила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии напомнила, что на прошлой неделе «Коалиция желающих» призвала Россию прекратить удары по украинской энергетике на зимний период. Также речь шла о перемирии для безопасной транспортировки продовольствия Черным морем.

По ее словам, согласие Москвы на эти шаги продемонстрировало бы серьезность ее намерений по переговорам.

«Мы и дальше будем поддерживать Украину и защищать собственные интересы. Мы будем оценивать прогресс по действиям России, а не только по ее словам», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Источник: РБК-Украина