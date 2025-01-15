Часть Агдаша останется без газа на время ремонта

Завтра в некоторых частях Агдашского района будет приостановлена подача газа.

Как сообщает 1news.az, об этом информирует Производственное объединение "АзериГаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Отмечается, что по заказу Управления "Экспорт газа" на газораспределительной станции «Шамсабад» будет установлено новое регулирующее устройство на обходном трубопроводе существующего газового регулирующего устройства. Работы начнутся 16 января в 10:00, и до их завершения планируется приостановить подачу газа от измерительного узла «Шамсабад 2-й линии».

В период проведения ремонтных работ будет приостановлена подача газа в часть Агдашского района (часть города Агдаш, 19 населенных пунктов района и 6 нежилых объектов). Подача газа будет восстановлена по завершении работ.