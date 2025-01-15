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Байден раскрыл детали трехэтапного соглашения о перемирии в секторе Газа

First News Media23:40 - 15 / 01 / 2025
Байден раскрыл детали трехэтапного соглашения о перемирии в секторе Газа

Первая фаза соглашения о прекращении огня в секторе Газа продлится шесть недель, в это время начнется процесс освобождения заложников и вывода израильских войск из анклава.

Об этом сообщил президент США Джо Байден в ходе специального обращения, передает ТАСС.

"Первая фаза продлится шесть недель. Она включает в себя полное и окончательное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населенных пунктов Газы и освобождение ряда заложников, удерживаемых ХАМАС, включая женщин, пожилых и раненых людей", - сказал президент.

По словам Байдена, вторая фаза подразумевает завершение процесса освобождения всех заложников и вывода войск, а в ходе реализации третьей стадии родным будут возвращены останки убитых заложников, после чего начнется процесс восстановления анклава. В ходе всех трех фаз будет действовать режим прекращения огня.

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