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Политика Пашиняна грозит новым бедствием: Экс-глава СНБ о соглашении с США

First News Media13:00 - Сегодня
Политика Пашиняна грозит новым бедствием: Экс-глава СНБ о соглашении с США

Экс-директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян раскритиковал подписание соглашения с США о стратегическом партнерстве, назвав этот шаг поспешным и не учитывающим возможные последствия.

В своих соцсетях бывший силовик и лидер партии «Отечество» пишет, что в основе любого государственного решения должен лежать интерес страны. Однако в случае с этим договором имеет место спешка в угоду другим.

Политик предполагает, что, согласно законам жанра, в ближайшее время премьер Никол Пашинян объявит о выходе из Организации договора о коллективной безопасности. Россия, в свою очередь, уже заявила, что Армения не может оставаться членом Евразийского экономического союза и одновременно иметь в повестке вопрос членства в ЕС.

«Очевидно, что внешняя политика Никола Пашиняна продолжает оставаться в логике авантюры, угрожая навлечь новое бедствие на нашу страну», - написал Ванецян, передают армянские СМИ.

Напомним, что подписанный Иреваном и Вашингтоном документ охватывает целый ряд ключевых сфер, где американцы намерены «оказать поддержку» Армении. Это - экономика (включая энергетику и инновации), оборона, безопасность, развитие демократии и правосудие. Так, одним из компонентов сотрудничества станет приграничная безопасность и создание соответствующей совместной комиссии. В рамках этого вскоре в Армению прибудет группа по таможенному и пограничному контролю для «укрепления погранбезопасности». Также Армения присоединяется к глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ и готовится заключить с США еще одно соглашение - по мирному атому (дан старт переговорам).

Примечательно, что документ подписан уходящей администрацией Байдена. Каковы перспективы его реализации при Трампе - вопрос остается открытым.

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