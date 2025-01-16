Израиль обвинил ХАМАС в отказе от некоторых пунктов соглашения

Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху обвинил палестинское движение ХАМАС в отказе от пунктов соглашения по сектору Газа, согласованных с посредниками, и попытках добиться уступок в последнюю минуту.

«ХАМАС отказывается от договоренностей, создавая кризис в последний момент, который препятствует достижению соглашения. ХАМАС отказывается от четких договоренностей, согласованных с посредниками и с Израилем, в попытке оказать давление в последний момент», - говорится в сообщении.

В канцелярии подчеркнули, что Израиль не созовет заседание военно-политического кабинета и правительства для утверждения соглашения до тех пор, пока посредники не сообщат, что ХАМАС подтвердил все его детали.

Источник: РИА Новости