КСИР считает возможным срыв соглашения между Израилем и «Хамасом»

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил о возможном срыве Израилем соглашения с палестинской группировкой «Хамас» о прекращении огня в секторе Газа, сообщает Sepah News со ссылкой на заявление.

В КСИР призвали «поддерживать боеготовность на случай новых военных столкновений». Там считают, что достижение «Хамасом» и Израилем сделки о введении режима прекращения огня в анклаве стало крупным поражением Тель-Авива.

15 января действующий президент США Джо Байден объявил о достигнутой сделке между Израилем и «Хамасом». Соглашение состоит из трех этапов. Первый из них продлится шесть недель. Он включает полное и окончательное прекращение огня, вывод израильских сил из всех населенных пунктов Газы и освобождение нескольких израильских пленных, удерживаемых боевиками радикальной группировки. Израиль, в свою очередь, освободит сотни палестинских заключенных, а мирные жители смогут вернуться в свои районы в анклаве. В Газу начнут поставлять гуманитарную помощь.

По словам Байдена, на протяжении следующих шести недель Израиль будет вести переговоры о необходимых договоренностях для перехода ко второму этапу, который предполагает «постепенное завершение войны». Второй этап подразумевает обмен живыми заложниками и вывод оставшихся израильских военных из Газы, а временное прекращение огня станет постоянным. На третьем этапе останки убитых пленных вернут их семьям и начнется восстановление анклава.

Бои в секторе Газа длятся больше года. Обострение конфликта началось после нападения 7 октября 2023 г. «Хамаса» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты свыше 1200 человек и более 200 взяты в плен. В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи». По утверждению Минздрава анклава, число погибших за время боев превысило 46 500 человек.

Источник: Ведомости