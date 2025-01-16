Уровень Каспия снизился почти на 2 метра: эксперты бьют тревогу

Уровень воды в Каспийском море с 2006 года снизился приблизительно на 2 метра.

Об этом свидетельствуют данные Управления гидрометеорологических исследований Каспийского моря РГП «Казгидромет».

Как сообщает со ссылкой на публикацию «Казинформ», казахстанские специалисты представили актуальные данные о состоянии Каспия.

«В настоящее время можно видеть, что процесс снижения уровня Каспия ускорился. В период с 2006 по 2023 годы он снизился на 1,83 метра», - говорит в публикации начальник управления Айзат Елтай.

Снижение уровня Каспийского моря может привести к повышению солености воды и выделению токсичных газов, что создаст угрозу для морской экосистемы, полагает, в свою очередь, председатель регионального экологического совета Ассоциации ECOJER по Мангистауской области Адильбек Козыбаков.

«На Каспии должны быть проведены полноценные научные исследования и совместно с соседними странами необходимо сохранить море», - сказал эколог.

Источник: Азертадж