Заместитель министра иностранных дел Азербайджана, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев поздравил Турцию с успешной организацией климатической конференции COP31.

В публикации в соцсети X он отметил высокий уровень проведения мероприятия, поблагодарил турецкую сторону за гостеприимство и лидерство.

Рафиев также подчеркнул, что достижение консенсуса в ходе сложных климатических переговоров не всегда возможно, однако само стремление к нему заслуживает большого уважения.

Он выразил надежду на тесное сотрудничество с Эфиопией, которая будет председательствовать на COP32.