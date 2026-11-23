Азербайджан поздравил Турцию с успешным проведением COP31
Заместитель министра иностранных дел Азербайджана, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев поздравил Турцию с успешной организацией климатической конференции COP31.
В публикации в соцсети X он отметил высокий уровень проведения мероприятия, поблагодарил турецкую сторону за гостеприимство и лидерство.
Рафиев также подчеркнул, что достижение консенсуса в ходе сложных климатических переговоров не всегда возможно, однако само стремление к нему заслуживает большого уважения.
Он выразил надежду на тесное сотрудничество с Эфиопией, которая будет председательствовать на COP32.
336