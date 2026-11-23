В Абшеронском районе задержан мужчина, подозреваемый в краже запчастей из арендованного автомобиля.

Как сообщили в МВД, потерпевший обратился в полицию, заявив, что сдал в аренду автомобиль марки Toyota, а после его возврата обнаружил пропажу запчастей стоимостью 2 тыс. манатов.

В результате проведённых полицейских мероприятий был установлен и задержан подозреваемый — Э. Ахмедов. Выяснилось, что похищенные запчасти он продал.

По факту проводится расследование.