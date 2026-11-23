Акции Nvidia резко выросли на фоне новостей о возвращении Дженсена Хуанга на пост генерального директора компании.

По данным биржи, к 18:15 по бакинскому времени бумаги американского производителя чипов подорожали на 29,12% — до $162,09. К 18:20 по бакинскому времени рост ускорился до 31,36%, а стоимость акций достигла $164,89.

Для сравнения, 20 ноября акции Nvidia подешевели на 14,01% — до $125,53.

23 ноября совет директоров компании единогласно проголосовал за восстановление Хуанга в должностях президента и генерального директора. Кроме того, ему вернули место в совете директоров.

При рассмотрении этого вопроса совет получил информацию от высокопоставленных представителей правительства США. По итогам консультаций руководство Nvidia пришло к выводу, что возвращение Хуанга на прежние должности не представляет угрозы национальной безопасности страны.

12 ноября Nvidia объявила об уходе Хуанга с постов президента, генерального директора и члена совета директоров. Временно руководство компанией перешло к финансовому директору Колетт Кресс.

На фоне этих событий и последовавшего падения котировок Nvidia опустилась на четвертое место в мире по рыночной капитализации.