Председатель Управления мусульман Кавказа, шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде встретился в Москве с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, встреча состоялась в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре.

А. Пашазаде, прибывший в российскую столицу для участия в торжествах по случаю 80-летия Патриарха Кирилла, поздравил его с днем рождения.

В ходе встречи, прошедшей в теплой и дружественной атмосфере, стороны обсудили вопросы дальнейшего развития и активизации межконфессионального диалога между Азербайджаном и Россией.

Присутствовавший на встрече посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев передал Патриарху Кириллу оригиналы поздравительных писем Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Дипломат отметил значительный вклад Патриарха Кирилла в развитие и укрепление добрых традиций дружественных и добрососедских отношений между Азербайджаном и Россией.