Министерство науки и образования Азербайджана прокомментировало распространяемую в СМИ информацию о студентах Карабахского университета.

Как сообщили APA в ведомстве, конфликт между студентами университета произошёл за пределами учебного заведения.

Отмечается, что правоохранительные органы дали инциденту соответствующую правовую оценку.

В министерстве подчеркнули, что в связи с произошедшим ни один студент не был отчислен из Карабахского университета.

Также представителей СМИ попросили обращаться за уточнением информации в пресс-службу университета, чтобы публикуемые сведения были точными и объективными.

Отметим, что ранее в СМИ распространялась информация о драке между студентами Карабахского университета, которая, как сообщалось, произошла из-за девушки.