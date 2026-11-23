Президент Армении Ваагн Хачатурян своим указом отозвал послов из 13 стран.

Как передают армянские СМИ, соответствующие документы опубликованы на сайте президента республики.

Отмечается, что отозваны были посол в Болгарии и Северной Македонии Цовинар Амбарцумян; посол в Греции и Албании Тигран Мкртчян; посол в Аргентине, Чили и Перу Ованнес Вирабян; посол в Канаде, Доминиканской Республике, на Кубе и на Ямайке Анаит Арутюнян; посол в Израиле Арман Акопян; посол в Нидерландах и постоянный представитель при Организации по запрещению химического оружия Виктор Биягов, а также глава миссии Республики Армения при НАТО Арман Исраелян.