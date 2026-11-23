Маск назвал возвращение Хуанга на пост главы Nvidia исправлением ошибки
Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на возвращение Дженсена Хуанга на должность генерального директора Nvidia.
«Ошибка исправлена», — написал Маск в соцсети X.
Ранее предприниматель поддерживал возвращение Хуанга, подписав соответствующую петицию. Маск называл ошибкой решение Nvidia расстаться с руководителем и сравнивал его с баскетболистом Майклом Джорданом на пике карьеры.
Напомним, 23 ноября совет директоров Nvidia восстановил Дженсена Хуанга в должности генерального директора.
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