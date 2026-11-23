Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила 22-й пакет санкций против России, следует из сообщения на сайте ЕК. Под рестрикции попали 60 российских банков, криптовалютные и платежные сервисы.

«Мы расширяем запрет на оказание энергетических услуг — теперь ни одна европейская компания не сможет помогать России в строительстве, эксплуатации или ремонте объектов энергетической инфраструктуры, в частности нефтеперерабатывающих заводов. Впервые этот запрет распространяется и на услуги в сфере электроэнергетики», — пояснила глава Еврокомиссии.

Также европейские бюрократы предложили запретить выдачу виз всем российским военнослужащим. По словам фон дер Ляйен, они якобы представляют угрозу странам — участницам Евросоюза. ЕК также запретила посещать европейские страны любым российским спортсменам. В то же время европейцам запретили занимать крупные должности в компаниях из РФ.