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Захарова назвала недоумением реакцию Армении на слова о Зангезурском коридоре

First News Media16:04 - Сегодня
Захарова назвала недоумением реакцию Армении на слова о Зангезурском коридоре

Излишне эмоциональная негативная реакция Армении на прозвучавшие в российском телеэфире высказывания журналиста о Зангезурском коридоре вызывает недоумение, поскольку официальная позиция Москвы Еревану хорошо известна.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы всегда слышали из Еревана, что Армения привержена свободе слова, поэтому реакция в Ереване вызывает недоумение. Официальная позиция РФ известна Еревану: Россия последовательно говорит о разблокировании всех транспортных и экономических связей на основе трехсторонних договоренностей. Эта позиция обозначена предельно четко», — сказала она.

Захарова отметила, что из-за деструктивного влияния Запада работа армянской стороны в рамках трехсторонней рабочей группы снизила темпы.

«Уверены, что скорейшее возобновление полноценного взаимодействия в рамках группы будет не только способствовать восстановлению транспортно-коммуникационной системы в регионе Южного Кавказа, но и обеспечит дальнейшее социально-экономическое развитие всего региона», — сказала она.

Россия готова оказать содействие Азербайджану и Армении в решении этого вопроса, подчеркнула представитель МИД.

МИД Армении вызвал посла РФ Сергея Копыркина из-за недовольства высказываниями в эфире российского ТВ.

Во внешнеполитическом ведомстве Армении добавили, что дипломата вызвали из-за выпуска 12 января 2025 года программы «Вести недели», в ходе которой якобы были озвучены «искусственно генерируемые нарративы», направленные «против суверенитета и территориальной целостности Армении».

В ходе встречи в МИД республики российскому послу была передана соответствующая нота протеста.

Напомним, в эфире ведущий Дмитрий Киселев прокомментировал спор Баку и Иревана о Зангезурском коридоре, а также стремление Армении сблизиться с Европой. В программе также упоминались экономические преимущества, которые Армения получает как член Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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