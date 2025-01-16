 Хакан Фидан: Соглашение о прекращении огня в Газе - ценный шаг для справедливости и человечности | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Хакан Фидан: Соглашение о прекращении огня в Газе - ценный шаг для справедливости и человечности

First News Media08:41 - Сегодня
Хакан Фидан: Соглашение о прекращении огня в Газе - ценный шаг для справедливости и человечности

Достигнутое соглашение о прекращении огня в Газе является ценным шагом для справедливости и человечности, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Министр опубликовал на своей странице в социальной сети X сообщение о соглашении о прекращении огня, достигнутом между ХАМАС и Израилем.

По его словам, усилия Катара и Египта, которые обеспечили возможность этого процесса, достойны восхищения:

«Теперь необходимо обеспечить полное выполнение этого соглашения и бесперебойную доставку гуманитарной помощи в Газу. Международное сообщество должно выполнить эту юридическую и моральную обязанность. В ходе последующего процесса мы должны добиваться прочного мира и обеспечить создание независимого палестинского государства».

Министр Фидан добавил, что Турция полна решимости продолжать оказывать поддержку справедливой борьбе палестинского народа с самого первого дня и взять на себя всю ответственность, которая на нее ложится.
«Мы продолжим работать всеми силами, чтобы вместе построить будущее, где угнетение закончится, справедливость будет реализована, а факел независимости Палестины будет гореть свободно», - написал министр.

Премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани объявил, что между Катаром, Израилем и ХАМАС достигнуто соглашение о прекращении огня и обмене пленными в Газе, и что его реализация начнется в воскресенье 19 января.

Министерство иностранных дел Турции заявило, что приветствует соглашение о прекращении огня, достигнутое между ХАМАС и Израилем.

Министерство опубликовало письменное заявление по поводу соглашения о прекращении огня, достигнутого между ХАМАС и Израилем.

«Мы приветствуем соглашение о прекращении огня, достигнутое между ХАМАС и Израилем», - говорится в заявлении, и выражается благодарность странам-посредникам, особенно Катару и Египту, за их усилия.

«Международное сообщество должно обеспечить выполнение Израилем своих обязанностей в этих вопросах», - отмечается в заявлении, добавля, что все этапы соглашения должны быть выполнены, прекращение огня должно стать постоянным, а гуманитарная помощь должна быть доставлена в Газу в срочном порядке.

МИД подчеркивает, что прочный мир и стабильность на Ближнем Востоке будут возможны только в том случае, если в Палестине наступит мир и прекратится несправедливость, от которой страдают палестинцы.

«В этих рамках необходимо как можно скорее начать мирные переговоры о создании независимого и суверенного палестинского государства, обладающего географической целостностью, со столицей в Восточном Иерусалиме, в границах 1967 года. Турция будет продолжать поддерживать палестинский народ в предстоящий период», - резюмирует МИД Турции.

Премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани на пресс-конференции в Дохе сообщил о ходе переговоров по соглашению о прекращении огня и обмене пленными между ХАМАС и Израилем.

Аль Тани сообщил, что стороны договорились о прекращении огня, восстановлении устойчивого мира и обеспечении постоянного прекращения огня в Газе, а также об обмене пленными. Он добавил, что реализация соглашения о прекращении огня в Газе начнется в следующее воскресенье.

По его словам, первая стадия соглашения продлится 42 дня. В ходе первого этапа ХАМАС освободит 33 израильских пленных, а взамен будут освобождены некоторые палестинские заключенные.

Соглашение было достигнуто спустя 467 дней с начала атаки Израиля на сектор Газа, в результате чего погибло и было ранено более 156 тысяч человек.

Источник: Anadolu

Поделиться:
132

Актуально

Политика

Oфициальный Баку: МИД Армении занимается распространением вымышленных заявлений

Общество

Следственный комитет РФ назначил экспертизу действий диспетчеров по делу ...

В мире

Достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе

Экономика

Халг Банк подвел итоги деятельности за 2024 год

В мире

Традиции или педофилия: 9-летнюю девочку продали замуж в Ираке - ВИДЕО

В Польше стартовала президентская гонка

Хакан Фидан: Соглашение о прекращении огня в Газе - ценный шаг для справедливости и человечности

Эрдоган: Анкара приветствует соглашение между Израилем и ХАМАС

Выбор редактора

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Новости для вас

Медведев не исключил, что Пашинян вспомнит о членстве Армении в ОДКБ после заявлений Ильхама Алиева

В этот день Марс окажется в противостоянии, наблюдать за которым можно будет и в Баку

Аэропорт Пулково открыли на прием и выпуск самолетов - ОБНОВЛЕНО

МИД РФ: враждебные действия США не останутся без реакции

Последние новости

Традиции или педофилия: 9-летнюю девочку продали замуж в Ираке - ВИДЕО

Сегодня, 09:42

Водитель «Mercedes» насмерть сбил пешехода в Билясуваре

Сегодня, 09:41

Azercell поддерживает женщин в области агробизнеса

Сегодня, 09:32

В Польше стартовала президентская гонка

Сегодня, 09:01

Телеграм-канал: Из Азербайджана депортировали иранских студенток, занимавшихся проституцией

Сегодня, 08:56

Хакан Фидан: Соглашение о прекращении огня в Газе - ценный шаг для справедливости и человечности

Сегодня, 08:41

Эрдоган: Анкара приветствует соглашение между Израилем и ХАМАС

Сегодня, 08:40

Глава МИД Израиля назвал идею создания двух государств иллюзией

Сегодня, 00:00

Байден раскрыл детали трехэтапного соглашения о перемирии в секторе Газа

15 / 01 / 2025, 23:40

Хакан Фидан: Анкара оказала всю возможную поддержку процессу прекращения огня в Газе

15 / 01 / 2025, 23:20

В Лос-Анджелесе задержали подозреваемых в поджогах

15 / 01 / 2025, 23:00

Oфициальный Баку: МИД Армении занимается распространением вымышленных заявлений

15 / 01 / 2025, 22:40

Колумбийские СМИ: Солидарность и дружба Азербайджана не знают границ

15 / 01 / 2025, 22:20

Трамп: Удерживаемых ХАМАС заложников освободят в ближайшее время

15 / 01 / 2025, 22:00

Следственный комитет РФ назначил экспертизу действий диспетчеров по делу крушения самолета AZAL

15 / 01 / 2025, 21:40

Достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе

15 / 01 / 2025, 21:20

ХАМАС в последний момент выдвинуло новые требования по Газе - СМИ

15 / 01 / 2025, 21:00

Азербайджан обсудил с МСТ процесс подготовки к Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций

15 / 01 / 2025, 20:40

Оппозиция Словакии внесла ходатайство о вотуме недоверия Фицо

15 / 01 / 2025, 20:20

Мать шехида, переехавшая в Ходжалы: Каждый из нас мечтал вернуться на родные земли

15 / 01 / 2025, 20:00
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23