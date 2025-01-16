Хакан Фидан: Соглашение о прекращении огня в Газе - ценный шаг для справедливости и человечности

Достигнутое соглашение о прекращении огня в Газе является ценным шагом для справедливости и человечности, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Министр опубликовал на своей странице в социальной сети X сообщение о соглашении о прекращении огня, достигнутом между ХАМАС и Израилем.

По его словам, усилия Катара и Египта, которые обеспечили возможность этого процесса, достойны восхищения:

«Теперь необходимо обеспечить полное выполнение этого соглашения и бесперебойную доставку гуманитарной помощи в Газу. Международное сообщество должно выполнить эту юридическую и моральную обязанность. В ходе последующего процесса мы должны добиваться прочного мира и обеспечить создание независимого палестинского государства».

Министр Фидан добавил, что Турция полна решимости продолжать оказывать поддержку справедливой борьбе палестинского народа с самого первого дня и взять на себя всю ответственность, которая на нее ложится.

«Мы продолжим работать всеми силами, чтобы вместе построить будущее, где угнетение закончится, справедливость будет реализована, а факел независимости Палестины будет гореть свободно», - написал министр.

Премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани объявил, что между Катаром, Израилем и ХАМАС достигнуто соглашение о прекращении огня и обмене пленными в Газе, и что его реализация начнется в воскресенье 19 января.

Министерство иностранных дел Турции заявило, что приветствует соглашение о прекращении огня, достигнутое между ХАМАС и Израилем.

Министерство опубликовало письменное заявление по поводу соглашения о прекращении огня, достигнутого между ХАМАС и Израилем.

«Мы приветствуем соглашение о прекращении огня, достигнутое между ХАМАС и Израилем», - говорится в заявлении, и выражается благодарность странам-посредникам, особенно Катару и Египту, за их усилия.

«Международное сообщество должно обеспечить выполнение Израилем своих обязанностей в этих вопросах», - отмечается в заявлении, добавля, что все этапы соглашения должны быть выполнены, прекращение огня должно стать постоянным, а гуманитарная помощь должна быть доставлена в Газу в срочном порядке.

МИД подчеркивает, что прочный мир и стабильность на Ближнем Востоке будут возможны только в том случае, если в Палестине наступит мир и прекратится несправедливость, от которой страдают палестинцы.

«В этих рамках необходимо как можно скорее начать мирные переговоры о создании независимого и суверенного палестинского государства, обладающего географической целостностью, со столицей в Восточном Иерусалиме, в границах 1967 года. Турция будет продолжать поддерживать палестинский народ в предстоящий период», - резюмирует МИД Турции.

Премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани на пресс-конференции в Дохе сообщил о ходе переговоров по соглашению о прекращении огня и обмене пленными между ХАМАС и Израилем.

Аль Тани сообщил, что стороны договорились о прекращении огня, восстановлении устойчивого мира и обеспечении постоянного прекращения огня в Газе, а также об обмене пленными. Он добавил, что реализация соглашения о прекращении огня в Газе начнется в следующее воскресенье.

По его словам, первая стадия соглашения продлится 42 дня. В ходе первого этапа ХАМАС освободит 33 израильских пленных, а взамен будут освобождены некоторые палестинские заключенные.

Соглашение было достигнуто спустя 467 дней с начала атаки Израиля на сектор Газа, в результате чего погибло и было ранено более 156 тысяч человек.

Источник: Anadolu