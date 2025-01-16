В Польше стартовала президентская гонка

В Польше официально стартовала предвыборная кампания, и пока в фаворитах - мэр Варшавы. 18 мая страна выберет нового президента. Нынешний завершает свой второй срок.

В Польше официально стартовала подготовка к президентским выборам 18 мая. В гонке принимают участие 11 кандидатов, в центре их внимания - важные для общества вопросы, такие как права на аборты, гражданские партнерства, верховенство закона и безопасность.

Согласно опросам, на сегодня фаворитом избирателей является мэр Варшавы Рафал Тшасковский, он представляет "Гражданскую платформу - ведущую партию правящей ныне коалиции.

Для Тшасковского это не первая президентская гонка. В 2020 году он вышел во второй тур выборов вместе с Анджеем Дудой, выдвиженцем правой партии "Право и справедливость", и проиграл ему с минимальным отрывом.

Главный конкурент мэра - Кароль Навроцкий, глава польского института национальной памяти; он представляет правый фланг, идет на выборы как независимый кандидат, но получает поддержку от "Права и справедливости".

Помимо упомянутых кандидатов баллотироваться намерены Шимон Холовня, ныне спикер Сейма, представитель коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен и депутат Марек Якубяк от "Свободных республиканцев".

В наступившем году завершается второй срок действующего президента Польши Анджея Дуды, и по закону больше баллотироваться он не может. Глава государства в Польше играет незначительную роль в определении политического вектора, вправе налагать вето на законопроекты парламента и инициативы правительства. По данным на сегодня, принять участие в выборах 18 мая планируют 67% избирателей.

Источник: Euronews