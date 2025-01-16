В Британии проведут новые расследования массовых случаев изнасилования

Правительство Великобритании профинансирует новые расследования массовых случаев сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних девочек на севере Англии на фоне критики со стороны Илона Маска.

Как передает ТАСС, об этом сообщила глава МВД Соединенного Королевства Иветт Купер.

По ее словам, новые расследования будут проводиться на местном уровне. Купер заявила, что именно локальное, а не общенациональное следствие, на котором настаивала оппозиция, сможет эффективно раскрыть масштаб преступлений. "С помощью локальных расследований можно узнать гораздо больше деталей и получить больше ответов и предложений, имеющих отношение к местному контексту, чем длительное общенациональное расследование", - сказала министр, выступая в Палате общин (нижней палате) британского парламента.

Купер отметила, что новые расследования планируется провести в Олдеме и четырех других городах. Она также сообщила, что правительство Великобритании ужесточит наказание за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних. Кроме того, министр призвала руководителей полицейских участков при необходимости заново изучить закрытые дела, касающиеся сексуального насилия в отношении детей.

Массовые случаи изнасилований и сексуальной эксплуатации детей в ряде городов на севере Англии совершались с конца 1980-х - начала 1990-х и до середины 2010-х преимущественно выходцами из Пакистана. Внимание к этой проблеме было снова привлечено в начале января после того, как стало известно, что замглавы МВД Великобритании Джесс Филлипс отказалась начать национальное расследование сексуальных преступлений и реакции полиции, прокуратуры и местных властей на них, несмотря на просьбу городского совета Олдема.