Пашинян отчитался перед Путиным о недавних шагах Иревана в контексте отношений с ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин по телефону обсудили двусторонние вопросы и повестку Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.

«Собеседники обсудили итоги председательства Республики Армения в Евразийском экономическом союзе, предстоящие мероприятия в рамках ЕАЭС, а также ряд вопросов двусторонней повестки армяно-российских отношений», - отмечается в релизе, передают армянские СМИ.

По сообщению пресс-службы Президента РФ, телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

«В продолжение проведённого в декабре 2024 года заседания Высшего Евразийского экономического совета обсуждены некоторые актуальные вопросы дальнейшего углубления интеграционного взаимодействия, прежде всего в сфере энергетики. Констатированы весомые практические выгоды от совместной работы в рамках ЕАЭС, в том числе для экономики Армении.

Никол Пашинян пояснил ситуацию, связанную с недавними шагами Еревана в контексте отношений с Европейским союзом. Российский лидер дал соответствующие комментарии и оценки», - говорится в релизе Кремля.