Завершилась II программа стажировки для студентов-выпускников «Маарифчи» - ФОТО

16 января состоялась встреча с участниками II программы стажировки для студентов-выпускников «Маарифчи» реализуемой по инициативе Министерства науки и образования и Фонда развития образования.

Сначала был показан видеоролик посвященный программе.

Далее участники программы стажировки поделились своими историями успеха и мнением о проекте, отметив, что полученные во время стажировки знания и навыки сыграют важную роль в их личностном и будущем карьерном развитии.

Затем министр науки и образования Эмин Амруллаев отметил, что данная программа полезна с точки зрения правильного понимания молодыми специалистами государственной службы и стимулирования талантливой молодежи к работе в государственных органах, и пожелал участникам успехов.

В заключение участникам программы были вручены сертификаты и сделано памятное фото.

Следует отметить, что 35 человек успешно завершили II программу стажировки для студентов-выпускников «Маарифчи», которая предусматривает возможность прохождения стажировки в Министерстве науки и образования, а также его учреждениях. Программа длится 3 месяца. Целью организации программы было формирование кадрового потенциала в сфере науки и образования, повышение уровня знаний и навыков студентов и выпускников в данной сфере посредством практической деятельности, помощь в освоении ими современных подходов в сфере образования, а также поддержка процесс реализации образовательных реформ.