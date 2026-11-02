В Баку оборудовали дополнительные пешеходные светофоры - ВИДЕО

В Баку на участках с интенсивным движением пешеходов установлены дополнительные светофоры, призванные повысить безопасность дорожного движения.

Как сообщает 1news.az, Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел провел работы на пересечении улиц Ага Нейматулла и Назима Гаджиева в Наримановском районе.

По результатам проведенного мониторинга установлено, что за один час этим пешеходным переходом пользуются около 1000 человек. При этом случаи, когда водители не уступают дорогу пешеходам, создавали на данном участке потенциально опасные ситуации.

С учетом интенсивности движения и выявленных рисков на переходе установили транспортные светофоры с дополнительными пешеходными секциями. Оборудование уже введено в эксплуатацию, движение пешеходов на участке теперь регулируется светофорами.

Аналогичные работы проведены и на улице Гасана Алиева в Наримановском районе. Пешеходные светофоры установлены в рамках реализации Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры Баку и прилегающих территорий на 2025–2030 годы. Оборудование также введено в эксплуатацию.