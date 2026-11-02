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Трамп выступит с обращением перед выборами

Редакция 1news11:25 - Сегодня
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Трамп выступит с обращением перед выборами

Президент США Дональд Трамп выступит с обращением в преддверии промежуточных выборов в понедельник, 2 ноября.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на представителя Белого дома.

По словам чиновника, Трамп выступит со своим «заключительным словом перед промежуточными выборами» в 14:00 по восточному времени (23:00 по Баку) и расскажет о достижениях своей администрации и республиканцев в Конгрессе. Он также подчеркнет усилия Белого дома по «восстановлению нашей Великой столицы».

Выступление пройдет возле Мемориального бассейна Линкольна в Вашингтоне. Он был в центре усилий Трампа по обновлению достопримечательностей в Вашингтоне, однако проект подвергся критике из-за неудачного ремонта.

Как отмечает Axios, неизвестно, будет ли Трамп использовать свою речь для более широкого обращения к избирателям или сосредоточится на результатах своей администрации в преддверии выборов.

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