На территории Джейранбатанского водохранилища обнаружили тело сотрудника

На территории Джейранбатанского водохранилища в Абшеронском районе обнаружено тело сотрудника местного управления водоснабжения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, происшествие было зафиксировано 30 октября около 19:00 на участке водохранилища со стороны поселка Сарай.

Погибшим оказался 66-летний житель Сумгайыта Махир Рамазанов Тофиг оглы, работавший мастером группы аварийно-восстановительных и ремонтных работ Управления водоснабжения Джейранбатана.

Согласно предварительной информации, мужчина скончался в результате сердечного приступа после завершения работы. Известно, что ранее он перенес операцию на сердце.

В связи с произошедшим Служба водоснабжения крупных городов распространила официальное заявление. В ведомстве сообщили, что сотруднику внезапно стало плохо в служебном кабинете. На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой медицинской помощи.

По предварительному медицинскому заключению, причиной смерти стал сердечный приступ.

В ведомстве выразили соболезнования родным и близким умершего.