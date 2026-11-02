Рабочий погиб от удара электрическим током в Бейлаганском районе

В Бейлаганском районе зафиксирован смертельный несчастный случай на рабочем месте.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АPА, происшествие произошло 31 октября в поселке Мил. 27-летний житель села Биринджи Шахсевен Рахман Гаджизаде, работавший мастером в одном из недостроенных зданий, получил удар электрическим током.

Несмотря на попытку доставить пострадавшего в медицинское учреждение, спасти его не удалось: мужчина скончался по дороге в больницу.

По факту произошедшего проводится расследование.