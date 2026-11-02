В турецком сегменте соцсетей распространяют ложные заявления от имени президента Азербайджана - ФОТО

Совет по медиа и вещанию Азербайджана обратил внимание на распространение в турецком сегменте социальных сетей недостоверных высказываний, которые приписываются президенту Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, в Совете подчеркнули, что публикация утверждений, которые глава государства в действительности не озвучивал, с представлением их в качестве официальной позиции вводит общественность в заблуждение и является проявлением дезинформации.

В ведомстве напомнили, что достоверную информацию о выступлениях, заявлениях и деятельности президента следует получать исключительно из официального интернет-ресурса главы государства и его подтвержденных аккаунтов в социальных сетях.

Там также отметили, что высказывания и мнения, размещенные на других информационных площадках, нельзя приписывать президенту без соответствующего подтверждения из официальных источников.

Совет призвал представителей медиа и пользователей социальных сетей тщательно проверять распространяемые сведения, сверять их с официальными источниками и не допускать распространения недостоверной информации.