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Пашинян обозначил курс на полный переход пограничного контроля под управление Армении

Редакция 1news12:05 - Сегодня
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Пашинян обозначил курс на полный переход пограничного контроля под управление Армении

Шаг за шагом весь контроль над границами страны будет передан Пограничной службе Республики Армения.

Об этом на совместном заседании постоянных парламентских комиссий во время обсуждения проекта государственного бюджета на 2027 год заявил 2 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Этот процесс должен пройти определенный путь реформ», — добавил премьер-министр.

Напомним, что армянские пограничники уже взяли под свой контроль участки государственной границы и контрольно-пропускные пункты (КПП), ранее обслуживавшиеся российскими пограничниками. В их числе Международный аэропорт «Звартноц», КПП «Агарак» (граница с Ираном), «Маргара» (граница с Турцией) и «Ахурик» (граница с Турцией). Однако процесс замены российских пограничников на армянских на границах с Ираном и Турцией носит поэтапный характер и связан с развитием ресурсов и возможностей Пограничных войск Службы национальной безопасности.

Источник: news.am

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